Köln (SID) - Der viermalige Gesamtsieger Chris Froome hat es in das achtköpfige Aufgebot seines Profi-Radteams Israel-Premier Tech für die Tour de France geschafft. "Ich habe dieses Jahr außergewöhnlich hart gearbeitet und freue mich darauf, alles zu geben. Wir haben eine tolle Gruppe von Fahrern", sagte der 37-jährige Brite, der zuletzt bei der Tour de Suisse erkrankt aufgeben musste.

Froome wird bei der am 1. Juli in Kopenhagen beginnenden Frankreich-Rundfahrt allerdings Helferdienste leisten müssen. Der Däne Jakob Fuglsang (37), Dritter der jüngsten Tour de Suisse, und der Kanadier Michael Woods (35) sollen wohl in Szene gesetzt werden.

"Die oberste Priorität für uns ist es, eine Etappe zu gewinnen", sagte Teammanager Kjell Carlström: "Wir wollen uns auch Optionen offen halten und sehen, was in Bezug auf den Kampf um das Führungstrikot möglich ist, so wie wir es im letzten Jahr gemacht haben, als Michael Woods um das Bergtrikot kämpfte."

Froome gewann die Tour 2013 sowie von 2015 bis 2017. Ein schwerer Sturz in der Tour-Vorbereitung 2019 bedeutete einen Einschnitt in seiner Karriere. 2019 und 2020 verpasste er sein Lieblingsrennen, im vergangenen Jahr erreichte er Paris auf Rang 133.