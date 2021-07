Tokio (SID) - Ein Radrennen im japanischen Saitama in der Nähe von Tokio ist wegen steigender Coronafallzahlen zum zweiten Mal in Folge abgesagt worden. Das teilten die Organisatoren wenige Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele mit.

"Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es unsere Priorität ist, die Sicherheit der Bevölkerung von Saitama, der Athleten und anderer Teilnehmer sowie der Fans zu gewährleisten", hieß es in einer Erklärung der Organisatoren am Dienstag. Es seien verschiedene Maßnahmen ergriffen worden, "aber die zunehmende Ausbreitung von Infektionen in Japan bleibt unvorhersehbar".

Das Criterium de Saitama mit Stars der Tour de France lockt normalerweise rund 100.000 Fans in die Region nördlich von Tokio. Bereits im vergangenen Jahr war das Rennen wegen der Pandemie abgesagt worden.

Zuletzt hatte der Großraum Tokio einen Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Wettkämpfe hatten am Mittwoch in Fukushima mit dem Softballspiel Japan gegen Australien begonnen, am Freitag findet die offizielle Eröffnungsfeier statt.