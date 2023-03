Köln (SID) - Der belgische Radprofi Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) hat die vierte Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen und ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz geschickt. Der Weltmeister setzte sich nach 181 Kilometern im Skigebiet La Molina mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem Gesamtführenden Primoz Roglic aus Slowenien (Jumbo-Visma) durch. Der Italiener Giulio Ciccone vom Team Trek-Segafredo, am Dienstag Etappensieger, wurde Dritter.

In der Gesamtwertung liegen Roglic und Evenepoel dank der Zeitbonifikationen nun gleichauf an der Spitze, 19 Sekunden dahinter folgt Ciccone. Die vier deutschen Starter um Anton Palzer (Bora-hansgrohe) spielten im Ausgang des Teilstücks erneut keine Rolle. Die vierte Etappe führt am Donnerstag über 188,2 Kilometer von Llivia nach Sabadell. Die Rundfahrt endet am Sonntag traditionell in Barcelona.