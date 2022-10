Köln (SID) - Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard hat den Gesamtsieg bei der Kroatien-Rundfahrt hauchdünn verpasst. Der 25-jährige Däne vom Team Jumbo-Visma musste sich am Ende mit nur einer Sekunde Rückstand dem Slowenen Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) geschlagen geben, der am Sonntag in Zagreb hinter Tagessieger Elia Viviani (Italien/Ineos Grenadiers) Zweiter wurde und Vingegaard dadurch das Rote Trikot noch entriss.

Die sechs Etappen umfassende Kroatien-Rundfahrt war Vingegaards erster Renneinsatz seit der Tour de France im Juli. Bester Deutscher im Gesamtklassement wurde Kim Heiduk (Herrenberg/Ineos Grenadiers) auf Rang 23.