Köln (SID) - Für Emma Hinze geht die Bahnrad-Saison am Samstag in die Verlängerung, und die Sprint-Queen aus Cottbus freut sich auf die Fortsetzung. "Kurz, aber hart - das gefällt mir", sagte Hinze vor dem Auftakt der neuen UCI Track Champions League bei Eurosport. "Es wird eine richtige Show mit vielen Lichteffekten und Musik", kündigte Hinze vor den Rennen auf Mallorca an.

Die zweimalige Weltmeisterin von Roubaix trifft unter anderem auf Lea Friedrich (Dassow), die in Frankreich sogar drei Goldmedaillen gewann, darunter auch den Titel im Teamsprint mit Hinze. Ebenfalls am Start ist Olympiasiegerin Kelsey Mitchell (Kanada), gegen die Hinze bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sprint-Halbfinale verloren hatte, ehe sie sich in Roubaix revanchierte.

"Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl aus der WM. Es gibt mir schon Rückenwind zu sehen, dass meine Leistung stimmt und gut ist - und dass ich sie vor allem auch abrufen kann, was mir in Tokio vielleicht nicht so gut gelungen ist", sagte Hinze vor der ersten Station der Serie. Nach Mallorca folgen noch vier weitere Rennen, die Champions League endet am 11. Dezember in Israel.