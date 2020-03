La Côte-Saint-André - Radprofi Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) hat auch auf der fünften Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza das Gelbe Trikot des Gesamtführenden erfolgreich verteidigt.

Der deutsche Straßenmeister belegte am Donnerstag nach anspruchsvollen 227 Kilometern zwischen Gannat und La Cote-Saint-Andre Platz 17 und kam zeitgleich mit dem italienischen Sieger Niccolo Bonifazio (Total?Direct Energie) ins Ziel.

Bester Deutscher war John Degenkolb (Gera/Lotto-Soudal), der starker Siebter wurde. Bonifazio setzte sich im Finale der längsten Etappe vor dem Spanier Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren) und Ex-Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) aus Schachmanns Bora-Team durch. Der Slowene Jan Tratnik (Bahrain-Merida) wurde nach 222 km langer Flucht 20 Meter vor dem Ziel von den Verfolgern geschnappt.

In der Gesamtwertung führt Schachmann weiter mit 58 Sekunden Vorsprung auf den Dänen Sören Kragh Andersen (Sunweb) und könnte das Rennen als erste Deutscher seit Tony Martin 2011 gewinnen. Etappe sechs führt am Freitag über 161,5 km von Sorgues nach Apt. Die Fernfahrt, die als eines von wenigen Frühjahrsrennen trotz der Coronakrise ausgetragen wird, endet am Sonntag in Nizza.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.