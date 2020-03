Berlin - Nach dem Gewinn der dritten Goldmedaille bei der Bahnrad-WM in Berlin hofft Emma Hinze auf die Olympia-Chance. Ein Platz im Kader des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) dürfte der 22-Jährigen sicher sein, doch die Gefahr einer Absage der Sommerspiele in Tokio aufgrund der Coronavirus-Epidemie brachte Hinze ins Grübeln.

"Hype darum gemacht"

"Das wäre super schade, vor allem, wenn man super in Form ist und als amtierende Weltmeisterin in den Wettkampf gehen kann", sagte Hinze. 2016 in Rio grassierte das Zika-Virus. "Wir sind hingeflogen, und es ist nichts passiert. Aber das kann man vielleicht auch nicht ganz vergleichen", sagte Hinze: "Es wird ein ganz schöner Hype darum gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob man deswegen das ganze Event absagen muss."

Hinze war am Sonntag zu Gold im Keirin gesprintet. Zum Auftakt war sie im Teamsprint erfolgreich gewesen, anschließend triumphierte Hinze auch im Sprint.

