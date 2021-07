Nîmes (SID) - Der frischgebackene Etappensieger Nils Politt hat nach seinem Erfolg bei der Tour de France in Nimes gleich das nächste große Ziel ins Auge gefasst. Zweieinhalb Jahre nach seinem zweiten Platz bei der bislang letzten Ausgabe von Paris-Roubaix will der 27 Jahre alte Kölner einen erneuten Anlauf auf den Sieg beim Kopfsteinpflaster-Klassiker am 3. Oktober nehmen.

"Ich hoffe, dass ich so weitermachen kann wie hier bei der Tour. Roubaix im Oktober ist da natürlich ein großes Ziel", sagte Politt, der bei seinem Ausreißersieg am Donnerstag seine ganze Stärke des Eintagesrennen-Spezialisten ausgespielt hatte.

2019 hatte Politt bei Paris-Roubaix im Finale einer Zweiergruppe gegen den belgischen Ex-Weltmeister Philippe Gilbert den Kürzeren gezogen. Im Vorjahr war das Rennen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, 2021 aus dem gleichen Grund vom gewohnten Frühjahrstermin in den Herbst verlegt worden.