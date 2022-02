Bogotá (SID) - Der frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal befindet sich nach seinem schweren Trainingsunfall auf dem Weg der Besserung. In einem in Sozialen Medien verbreiteten Video lief der 25-jährige Kolumbianer ohne Hilfsmittel. "Überraschung!!! Meine ersten Schritte", schrieb Bernal zu dem Clip, in dem er mit Halskrause und Lendenwirbelstütze vorsichtig in einen Vorgarten läuft.

Bernal hatte die behandelnde La-Sabana-Universitätsklinik unweit der kolumbianischen Hauptstadt Bogota am vergangenen Montag verlassen. Insgesamt musste er fünf Operationen über sich ergehen lassen.

Bernal wäre bei dem Crash am 24. Januar während einer Trainingsfahrt seines Ineos-Grenadiers-Teams nach eigener Aussage "beinahe gestorben". Der Giro d'Italia-Gewinner erlitt bei dem Zusammenprall mit einem plötzlich stoppenden Bus Brüche an einem Halswirbel, zwei Brustwirbeln, elf Rippen und einer Kniescheibe. Außerdem waren seine Lungen kollabiert. Zwischenzeitlich soll eine Querschnittslähmung gedroht haben.