Köln (SID) - Die deutschen Para-Radsportler haben zum Auftakt der Bahn-Weltmeisterschaften im kanadischen Milton zwei Bronzemedaillen gewonnen. Denise Schindler (Cottbus) belegte in der Verfolgung der Klasse C3 ebenso den dritten Platz wie Maike Hausberger (Trier) in der Klasse C2.

Die 34 Jahre alte Schindler, Zeitfahr-Weltmeisterin auf der Straße von 2011, setzte sich im kleinen Finale souverän gegen die Schwedin Anna Beck durch. "Die Bronzemedaille fühlt sich nach dem Auf und Ab in den vergangenen Wochen wie Gold an. Ich bin einfach nur happy", sagte Schindler, die mit einer Entzündung am Stumpf zu kämpfen hatte.

Hausberger verpasste bei ihrem WM-Debüt auf der Bahn das Duell um Gold in der Qualifikation nur um eine Zehntelsekunde, im Rennen um Bronze ließ die 25-Jährige der Chinesin Song Zhenling aber keine Chance. "Das Rennen lief richtig gut, ich konnte mich an die Chinesin heransaugen und letztlich dann auch an ihr vorbeifahren. Ich freue mich über Bronze", sagte Hausberger, die im September 2019 WM-Gold im Straßenrennen geholt hatte.