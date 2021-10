Roubaix (SID) - Zeitfahr-Olympiasiegerin Annemiek van Vleuten hat bei einem Sturz auf dem glitschigen Kopfsteinpflaster bei der Frauen-Premiere des Radklassikers Paris-Roubaix einen doppelten Schambeinbruch erlitten. Die 38-jährige Niederländerin vom Team Movistar war nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht worden und bekam mehrere Wochen Bettruhe verordnet. Ihre Saison ist somit beendet.

"Ich kann nicht mehr laufen", hatte die dreimalige Weltmeisterin noch vor der Diagnose in den Sozialen Netzwerken mitgeteilt. In der 18 Rennen umfassenden World Tour der Frauen stehen noch zwei Events auf dem Programm, die Gesamtwertung führt van Vleuten an. In den vergangenen Jahren hatte van Vleuten durch schwere Sturzverletzungen die Saison vorzeitig abbrechen müssen.

Erste weibliche Paris-Roubaix-Siegerin wurde die Britin Elizabeth Deignan vor der niederländischen Ex-Weltmeisterin Marianne Vos. Als beste Deutsche schrammte Lisa Brennauer als Vierte knapp am Podium vorbei.