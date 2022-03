Köln (SID) - Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat seine Gesamtführung bei der Rad-Fernfahrt Tirreno-Adriatico erfolgreich verteidigt. Der 23-Jährige vom UAE Team Emirates kam bei der 155 km langen und hügeligen fünften Etappe mit Ankunft in Fermo als Sechster ins Ziel und liegt im Gesamtklassement weiterhin neun Sekunden vor Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). Der Belgier kam auf Platz neun zeitgleich mit Vorjahressieger Pogacar ins Ziel.

Den Tagessieg holte sich der französische Bergspezialist Warren Barguil vom Team Arkea Samsic. Bester Deutscher wurde Emanuel Buchmann aus Ravensburg, der 29 Jahre alte Profi vom Team Bora-hansgrohe landete mit einem Rückstand von 1:19 Minute auf dem 31. Platz. Olympiasieger Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) war bereits vor der Etappe ausgestiegen. Der Ecuadorianer klagte am Morgen über Unwohlsein.

Am Samstag steht für das Peloton eine anspruchsvolle Etappe von Apecchio nach Carpegna über 215 km mit zwei schwierigen Bergwertungen an, ehe die Fernfahrt am Sonntag mit der siebten Etappe in Sen Benedetto del Tronto endet.