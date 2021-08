Köln (SID) - Der portugiesische Radprofi Joao Almeida hat bei der Polen-Rundfahrt mit dem zweiten Etappensieg seine Führung in der Gesamtwertung leicht ausgebaut. Der 23-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step gewann am Donnerstag die vierte Etappe über 160,5 km von Tarnow nach Bukovina Resort in einem Sprintfinale vor dem slowenischen Meister Matej Mohoric (Bahrain Victorious) und dem Italiener Andrea Vendrame (Ag2R Citroen Team). Almeidas Vorsprung auf den neuen Gesamtzweiten Mohoric beträgt nun acht Sekunden.

Bester Deutscher war Georg Zimmermann (Intermarche Wanty Gobert) mit 36 Sekunden Rückstand auf Rang 35. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), der die erste Etappe am Montag gewonnen hatte, kam abgeschlagen mit einem Rückstand von 12:03 Minuten als 97. ins Ziel.

Das fünfte von insgesamt sieben Teilstücken führt die Fahrer am Freitag über knapp 173 hügelige Kilometer von Chocholow nach Bielsko-Biala. Am Sonntag endet die 78. Polen-Rundfahrt mit der Zielankunft in Krakau.