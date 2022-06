Köln (SID) - Radprofi Maximilian Schachmann muss auf seine Titelverteidigung bei der Straßen-DM am Sonntag im Sauerland verzichten. Wie sein Rennstall Bora-hansgrohe am Donnerstag mitteilte, war das Ergebnis eines Corona-Antigentests bei dem 28-Jährigen positiv. Mögliche Auswirkungen auf Schachmanns dritte Teilnahme an der Tour de France (ab 1. Juli) seien noch nicht absehbar. Das deutsche WorldTour-Team will seinen Kader für die Frankreich-Rundfahrt am Sonntag bekannt geben.