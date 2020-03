Köln - Der ehemalige deutsche Radrennfahrer Edi Ziegler ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Wie der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Montag mitteilte, verstarb der achtmalige deutsche Meister bereits am vergangenen Donnerstag. Ziegler feierte seinen größten Erfolg bei den Olympischen Spielen in Helsinki 1952 mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Insgesamt gewann er über 100 Rennen, darunter auch Klassiker wie "Rund um Köln", bei dem er dreimal triumphierte.

