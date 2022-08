Köln (SID) - Der deutsche Top-Radrennstall Bora-Hansgrohe hat einen weiteren nationalen Spitzenprofi verpflichtet. Allrounder Nico Denz schließt sich zur kommenden Saison dem Team aus dem bayerischen Raubling an. Der 28-Jährige aus Waldshut-Tiengen, in diesem Jahr Etappensieger bei der Tour de Suisse, fuhr zuvor in der WorldTour für AG2R (2015 bis 2019) und Sunweb/DSM (seit 2020).

"Ich muss sagen, es ist schon etwas Besonderes, als Deutscher im größten deutschen Team zu fahren. Ich hatte auch schon länger zu Bora?hansgrohe geschielt, aber es war bis jetzt einfach noch nicht der richtige Moment da", sagte Denz: "Ich kenne ja sehr viele der Jungs, und ich denke, das macht den Wechsel auch ein Stück weit unkompliziert. Ein absoluter Traum von mir wäre, mit dem Team in den kommenden Jahren eine Grand Tour zu gewinnen."

Bei Bora-hansgrohe stehen damit in der kommenden Saison bislang acht deutsche Fahrer unter Vertrag, darunter die Stars Emanuel Buchmann, Max Schachmann, Lennard Kämna und Nils Politt.