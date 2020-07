Köln (SID) - Die Grand Prix Cycliste in den kanadischen Städten Quebec und Montreal (GPCQM) finden in diesem Jahr nicht statt. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, mussten die zur World Tour zählenden der Radrennen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Ursprünglich hätten diese am 11. und 13. September stattfinden sollen. "Wir sehen uns im nächsten Jahr am 10. und 12. September", sagte GPCQM-Präsident Serge Arsenault.