Köln (SID) - Der dreimalige Rad-Weltmeister Peter Sagan ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der 31 Jahre alte Slowake am Dienstag via Twitter bekannt. Auch sein Bruder Juraj, mit dem Sagan zur neuen Saison vom deutschen Team Bora hansgrohe zu TotalEnergies gewechselt war, ist infiziert. Bereits im vergangenen Februar war das Brüderpaar an COVID-19 erkrankt.

"Wir haben Symptome, die mit dem Virus in Verbindung stehen und werden nun die Anweisungen der zuständigen Behörden befolgen", schrieb Sagan, der in seiner Vorbereitung auf die kommenden Saison erneut ausgebremst wird. Im letzten Jahr hatte er wegen der Quarantäne den Saisonauftakt verpasst.