Saint-Amand-Montrond - Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) hat seine Gesamtführung bei der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza ausgebaut.

Der deutsche Straßenmeister aus Berlin kam beim 15,1 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Saint-Amand-Montrond sechs Sekunden hinter dem dänischen Tagessieger Sören Kragh Andersen (Sunweb) als Zweiter ins Ziel.

Damit hat Schachmann in der Gesamtwertung nun 58 Sekunden Vorsprung vor Kragh Andersen, dahinter liegt sein Teamkollege Felix Großschartner (Österreich/1:01 Minuten). Auf Rang vier ist der Kölner Nils Politt (Israel Start-Up Nation/1:05) platziert.

Wegen Coronakrise: Einige Teams verzichteten auf Start

Am Donnerstag steht die längste Etappe der Fernfahrt auf dem Programm. Zwischen Gannat und La Cote-Saint-Andre müssen die Sportler 227 Kilometer bewältigen. Die 78. Auflage der "Fahrt zur Sonne" endet nach insgesamt 1217 km am kommenden Sonntag in Nizza.

Einige Teams, darunter die britische Top-Equipe Ineos, hatten angesichts der Coronakrise auf einen Start verzichtet. Im Zuge einer Anordnung der französischen Regierung, die am Sonntagabend Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt hatte, wird das Rennen seit Montag "hinter verschlossenen Türen" ausgetragen.

Auf einer Länge von 100 bzw. 300 Metern werden an den Podien im Start- und Zielbereich Pufferzonen eingerichtet und der Zugang für die Öffentlichkeit dort eingeschränkt.

