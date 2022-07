Peyragudes - Tadej Pogacar streckte seine Arme weit aus und bejubelte mit aufgerissenem Mund seinen Mini-Schritt im Kampf um den noch immer möglichen dritten Tour-Gesamtsieg in Folge.

Der Titelverteidiger setzte in einem nervenaufreibenden Duell mit Herausforderer Jonas Vingegaard durch seinen dritten Etappensieg der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt zumindest ein kleines Lebenszeichen.

"Es ist ein unglaublicher Erfolg, diese Etappe zu gewinnen. Wir können stolz darauf sein", sagte Pogacar: "Morgen haben wir eine weitere Möglichkeit, aber erstmal bin ich zufrieden und glücklich."

Pogacars Rückstand auf den Dänen beträgt nach 17 von 21 Etappen 2:18 Minuten. Der Slowene muss sich beim dritten und letzten Pyrenäen-Showdown in Hautacam am Donnerstag mehr einfallen lassen, um dem insgesamt stark wirkenden Vingegaard das Gelbe Trikot auf dem Weg nach Paris noch zu entreißen.

Fünfter Sieg bei einer Bergankunft für Pogacar

Für Pogacar war es nach dem Triumph am Grand Colombier (2020), den Siegen am Col du Portet und Luz Ardiden im vergangenen Jahr und seinem Erfolg an der Super Planche des Belles Filles in diesem Jahr der fünfte Tageserfolg bei einer Tour-Bergankunft. "Es war ein harter Tag heute. Tadej hat gute Attacken gefahren, aber ich konnte dranbleiben. Trotzdem hat er die Etappe gewonnen", sagte Vingegaard und blickte selbstbewusst auf das kommende Pyrenäen-Duell: "Ein Tag wie morgen in Hautacam liegt mir besser als das Schlussstück heute."

Beim Schlussanstieg der knüppelharten 17. Etappe der 109. Frankreich-Rundfahrt mit über 3364 zu bewältigenden Höhenmetern hatte Pogacar erst 300 Meter vor dem Ziel angegriffen, Vingegaard blieb an seinem Hinterrad, sodass Pogacar trotz großem Kampf "nur" vier Sekunden Zeitgutschrift verbuchte.

Vingegaard hatte bereits in den vergangenen Tagen immer wieder souverän die Attacken seines Widersachers pariert.

Geschke verteidigt Bergtrikot weiterhin bravourös - Van Aert hat Grün sicher

Simon Geschke verteidigte derweil das Bergtrikot. Der Cofidis-Profi sammelte sechs der möglichen 35 Punkte. Noch nie in der Geschichte der Großen Schleife hat ein Deutscher das gepunktete Trikot bis Paris getragen.

Der Vorsprung auf Vingegaard vor der letzten Pyrenäen-Prüfung beträgt allerdings nur noch zwölf Zähler. Am Donnerstag werden 50 Punkte vergeben. "Das Trikot ist die beste Motivation. Ich habe ein paar Punkte geholt, aber wollte eigentlich noch mehr holen, um einen Vorteil gegenüber Vingegaard und Pogacar zu haben", sagte Geschke.

Eine Vorentscheidung fiel hingegen im Kampf um das Grüne Trikot: Dem Belgier Wout van Aert ist das Jersey des besten Sprinters rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Der 27-Jährige hat 214 Punkte Vorsprung auf Pogacar, 200 Zähler werden auf den letzten vier Teilstücken nur noch vergeben.

Der beste Allrounder der Welt muss am Sonntag lediglich die Ziellinie auf den Champs-Elysees erreichen, um zum ersten Mal das Grüne Trikot zu gewinnen.

Erneute Ausfälle in Pogacars Team

Vor dem Start hatte Pogacar zunächst den nächsten Rückschlag im Kampf um den dritten Tour-Gesamtsieg in Folge kassiert: Er musste den Ausfall von gleich zwei weiteren Teamkollegen hinnehmen. Marc Soler fiel am Vortag auf der 16. Etappe der Karenzzeit zum Opfer, Rafal Majka verletzte sich derweil am Bein - beide traten am Mittwochvormittag nicht mehr an.

So standen Pogacar in Mikkel Bjerg, Marc Hirschi und Brandon McNulty nur noch drei Helfer zur Verfügung - Vingegaard hingegen noch fünf.

Verlassen konnte sich Pogacar vor allem auf Bjerg und den extrem starken McNulty. Vingegaard war in der Dreiergruppe, die sich zuvor die Fluchtgruppen des Tages geschnappt hatte, in der Schlussphase auf sich allein gestellt.

Pogacar attackierte zum ersten Mal knapp 100 Meter vor der Bergwertung Col de Val Louron-Azet, dem vorletzten Anstieg. Vingegaard blieb an seinem Hinterrad - auf den letzten Metern zog Pogacar dann immerhin zum Etappensieg davon.

💪 The battle for the 💛 Yellow Jersey continues!



💪 La lutte pour le 💛 Maillot Jaune continue !#TDF2022 pic.twitter.com/lUxDtgxC1i — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022

