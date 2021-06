Landerneau (SID) - Die niederländische Radrennfahrerin Demi Vollering hat kurz vor dem Start der 108. Tour de France einen Prestigeerfolg gefeiert. Die 24-Jährige vom Team SD Worx gewann am Samstag das seit 2014 im Rahmen der Frankreich-Rundfahrt ausgetragene Eintagesrennen La Course.

Vollering, im April Siegerin von Lüttich-Bastogne-Lüttich, verwies nach 107,4 km die Dänin Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) und Ex-Weltmeisterin Marianne Vos aus den Niederlanden (Jumbo-Visma) im Sprint auf die Plätze. Liane Lippert (Friedrichshafen/DSM) belegte als beste Deutsche den achten Platz.

Tour-Veranstalter ASO will dem Frauen-Radsport in Zukunft eine größere Bühne geben und plant für das kommende Jahr die Wiederbelebung der "Tour de France femmes". Das Etappenrennen soll im Anschluss an die Frankreich-Rundfahrt der Männer ausgetragen werden und ist Ende Juli 2022 auf eine Woche angelegt.