Berlin (SID) - Die Spanien-Rundfahrt der Radprofis wird wegen der Coronakrise nicht wie geplant in den Niederlanden starten. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Die dritte große Landesrundfahrt des Jahres sollte ursprünglich am 14. August in Utrecht beginnen, insgesamt waren drei Etappen in den Niederlanden geplant. Das Gastspiel der Vuelta soll nun zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, angepeilt wird ein Start im Jahr 2022.

Ursächlich für die Entscheidung sind die Änderungen im Rennkalender durch den Weltverband UCI. Der für Mai geplante Giro d'Italia, dessen Start in Budapest geplant ist, soll wegen der Pandemie erst nach der Straßen-WM (20. bis 27. September) stattfinden. Danach soll die Vuelta folgen, vermutlich erst im November. Weitere Anpassungen sind derweil nicht ausgeschlossen.

Der verlegte Start der Tour de France (29. August) ist aufgrund von Maßnahmen der französischen Regierung erneut in Gefahr.