Köln - Der britische Radstar Mark Cavendish hat in den vergangenen Jahren unter Depressionen gelitten, die ihn zusammen mit körperlichen Problemen ausgebremst haben. Dies schilderte der 34 Jahre alte Straßen-Weltmeister von 2011 der "Times". Demnach sei die psychische Erkrankung aufgetreten, nachdem sich Cavendish mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert hatte.

Klinische Depressionen im August 2018

"Ich habe in dieser Zeit hart mit Depressionen gekämpft. Im August 2018 wurde dann eine klinische Depression diagnostiziert", sagte "Cav": "Es war also nicht nur meine körperliche Gesundheit, die in den vergangenen Jahren einen Schlag erlitten hat."

Cavendish habe die Depressionen aber überwunden. "Ich habe keine Medikamente genommen, aber ich habe Hilfe erhalten", sagte er: "In mir war es dunkel, aber jetzt bin ich zum Glück wieder auf der anderen Seite. Es ist schön, das hinter mir zu haben und jetzt wieder nach Positivem zu streben."

Die "Manx Missile" hatte bis einschließlich 2017 145 Siege als Profi gefeiert, darunter 30 Etappenerfolge bei der Tour der France. Für das südafrikanische Team Dimension Data gewann er aber in den folgenden zwei Jahren nur noch ein Rennen, seit Anfang 2020 sucht Cavendish im Trikot von Bahrain-McLaren nach alter Stärke.

