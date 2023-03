Köln (SID) - Der slowenische Radprofi Primoz Roglic (Jumbo-Visma) hat den Auftakt der 102. Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der Olympiasieger entschied nach 164,4 hügeligen Kilometern die erste Etappe mit Start und Ziel in Sant Feliu de Guixols vor dem belgischen Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) für sich.

Roglic hatte erst am 12. März zum zweiten Mal Tirreno-Adriatico gewonnen. Rang drei ging am Montag nach einem langen Sprint an den Niederländer Ide Schelling vom Team Bora-hansgrohe. Als bester Deutscher kam Schellings Teamkollege Anton Palzer mit einem Rückstand von 47 Sekunden auf den 86. Platz.

Die zweite Etappe führt am Dienstag von Mataro zur Skistation Vallter 2000 in den Pyrenäen. Die Rundfahrt endet am Sonntag traditionell in Barcelona.