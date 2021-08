Köln (SID) - Radprofi Maximilian Schachmann ist solide in die Vuelta gestartet. Beim Auftaktzeitfahren der 76. Spanien-Rundfahrt über 7,1 km in Burgos kam der 27 Jahre alte Berliner vom Team Bora-hansgrohe auf den 25. Platz und hatte 22 Sekunden Rückstand auf den slowenischen Sieger Primoz Roglic.

Titelverteidiger Roglic (Jumbo-Visma) setzte sich in 8:32 Minuten mit sechs Sekunden Vorsprung auf den Spanier Alex Aranburu (Astana) durch. Dritter wurde Roglics Landsmann Jan Tratnik (Bahrain Victorious/+0:08 Minuten).

Der 31 Jahre alte Roglic könnte die Vuelta als erst dritter Profi nach dem Schweizer Tony Rominger (1992 bis 1994) und dem Spanier Roberto Heras (2003 bis 2005) zum dritten Mal in Folge gewinnen. Heras ist mit vier Siegen Rekordgewinner der jüngsten der drei großen Landesrundfahrten. Bei der Tour im Juni war Roglic als Folge eines schweren Sturzes frühzeitig ausgestiegen.

Für Schachmann, der im Frühjahr zum zweiten Mal in Folge Paris-Nizza gewonnen hatte, ist es die erste große Rundfahrt 2021. Giro und Tour hatte der Allrounder ausgelassen, um sich auf Olympia vorzubereiten. Im Straßenrennen von Tokio war er Zehnter geworden.

Olympiasieger Richard Carapaz (Ecuador) kam am Samstag auf Platz 35, sein Ineos-Kapitän Egan Bernal (Kolumbien) handelte sich mit Platz 46 bereits 27 Sekunden Rückstand auf Roglic ein. Bernal, Tour-Sieger 2019 und Giro-Sieger 2021, kann der achte Fahrer werden, der alle drei Grand Tours gewonnen hat.

Die Vuelta endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela und damit zum dritten Mal in der vergangenen drei Jahrzehnten außerhalb des traditionellen Zielortes Madrid. Zuvor war 1993 und 2014 ebenfalls die Pilgerstadt Santiago Schauplatz der letzten großen Landesrundfahrt des Jahres.

Deutsche Sieger der Vuelta waren Rudi Altig (1962), Rolf Wolfshohl (1965) und Jan Ullrich (1999).