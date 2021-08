Tokio (SID) - Mit zwei Jahren rutschte Denise Schindler unter eine Straßenbahn, ihr Unterschenkel musste amputiert werden - doch mit dem tragischen Unfall will sich die Para-Radsportlerin nicht weiter belasten. "Das im Kopf durchzuspielen, was wäre gewesen, wenn, das bringt nichts. Ich bin auch mit eineinhalb Beinen ein sehr glücklicher Mensch", sagte die 35-Jährige vor dem Start der Paralympics in Tokio der Münchner AZ.

Ihr Leben wäre "bestimmt ganz anders. Aber wie, kann ich nicht sagen. Das war ein Tag, der mich für immer prägen sollte und an dem mein Leben eben in eine ganz bestimmte Richtung abbog. Durch meine Behinderung habe ich in jedem Fall viele schöne Dinge erlebt, spannende Erfahrungen gemacht und darf jetzt in Tokio starten", betonte Schindler, die am Mittwoch (6.45 Uhr MESZ) auf der Bahn über 3000 m zu den Favoritinnen gehört.

Dass sie im Kindergarten oder in der Schule wegen ihrer Behinderung gehänselt wurde, sei "sehr hart" gewesen, so Schindler: "Da habe ich natürlich gehadert und bin nicht durch die Gegend gehüpft und habe gerufen: Hurra, ich habe eine Prothese. Das war ein langer Prozess, bei dem meine Eltern mir sehr geholfen haben. Sie haben mich nie in Watte gepackt und haben mich gefördert, indem sie mich gefordert haben."

Sie habe zudem "in jedem schweren, traurigen Moment" versucht, führte Schindler weiter aus, "den Humor zu finden, damit gut umzugehen. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Dazu bedarf es viel Selbstbewusstseins und der Eigenschaft, sich selbst zu mögen. Auch den eigenen Körper."

Dies habe aber "gedauert, der Sport hat da sehr geholfen. Wenn du durch die Gegend läufst, wirst du immer angestarrt, oft waren mir die Blicke unangenehm. Auch beim Radfahren, wenn du mit dem Stumpf in die Prothese steigst, die durch die Klickpedale befestigt ist, hat das sicher etwas von Captain Hook. Aber mit der Zeit wirst du immer entspannter und innerlich stärker."