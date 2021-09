Köln (SID) - Olympiasiegerin Lisa Brennauer (Kempten) führt das Aufgebot des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Straßen-Europameisterschaften im italienischen Trient (8. bis 12. September) an. Die viermalige Weltmeisterin, die in Tokio mit dem Bahn-Vierer Gold in der Mannschaftsverfolgung holte, startet im Einzel- und Teamzeitfahren sowie im Straßenrennen.

Auch Lisa Klein (Saarbrücken) und Mieke Kröger (Bielefeld), die ebenfalls zum Goldvierer gehörten, gehen bei der EM an den Start. Lediglich Franziska Brauße (Metzingen) ist nicht dabei.

Nach seiner Enttäuschung von Japan tritt Simon Geschke im Straßenrennen an. Der Berliner war bei den Sommerspielen trotz Impfung als einziger deutscher Sportler positiv getestet worden und in ein Quarantäne-Hotel geschickt worden. Die olympischen Wettbewerbe verpasste der 35-Jährige.