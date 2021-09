Trient (SID) - Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer hat bei der Straßen-EM im italienischen Trient den nächsten Erfolg gefeiert. Die 33-Jährige aus Kempten gewann am Donnerstag im 22,4 km langen Einzelzeitfahren in 28:15 Minuten Bronze. Brennauer musste sich nur der Schweizerin Marlen Reusser (27:12) und Ellen van Dijk aus den Niederlanden (27:32) geschlagen geben.

Lisa Klein (Saarbrücken/28:35), die an der Seite Brennauers in Tokio mit Weltrekord olympisches Gold in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn gewonnen hatte, wurde Vierte.