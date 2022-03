Köln (SID) - Der Belgier Tim Merlier hat die zweite Etappe der Radfernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen. Der 29-Jährige vom Team Alpecin-Fenix setzte sich nach fast fünfeinhalb Stunden auf dem mit 219 km längsten Teilstück von Camaiore nach Sovicille im Massensprint gegen Olav Kooij (Niederlande/Jumbo-Visma) und den Australier Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) durch. Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorious) fuhr auf Rang sechs.

Im vergangenen Jahr war Merlier mit dem Sieg auf der dritten Etappe der Tour de France sein größter Erfolg gelungen. Der dreimalige Straßen-Weltmeister Peter Sagan (TotalEnergies) schaffte als Vierter sein bestes Saisonergebnis. Der Italiener Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), der das Auftaktzeitfahren bei der 57. Auflage des "Rennens zwischen den Meeren" gewonnen hatte, kam mit dem Peloton ins Ziel und verteidigte seine Gesamtführung erfolgreich.

Am Mittwoch steht ein ähnliches Streckenprofil mit einigen längeren Flachpassagen auf dem Programm, erneut wird ein Massensprint erwartet. Die Fernfahrt endet am Sonntag mit der siebten Etappe in Sen Benedetto del Tronto. Vorjahres- und Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar gilt in dem Feld voller starker Rundfahrer erneut als großer Favorit.