Brügge - Der deutsche Radsport verliert den nächsten prägenden Fahrer des vergangenen Jahrzehnts. Der viermalige Zeitfahrweltmeister Tony Martin wird seine Karriere nach der WM in Belgien beenden.

Das kündigte der 36-Jährige am Sonntag kurz vor seinem Einsatz im WM-Einzelzeitfahren an. Letztmals an den Start geht Martin am Mittwoch mit der Mixed-Staffel.

Bei der Tour de France im Juli hatte bereits Sprinter Andre Greipel den Abschied aus dem Peloton verkündet.

