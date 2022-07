Paris (SID) - Etwa jeder vierte Radprofi hat die Tour de France 2022 nicht beendet. Von den 176 Fahrern, die vor drei Wochen in die Frankreich-Rundfahrt gestartet waren, schafften es am Sonntag lediglich 135 ins Ziel in Paris - 41 Fahrer (23,3 Prozent) schieden somit aus. Im vergangenen Jahr waren 43 Fahrer auf der Strecke geblieben.

Von den neun am 1. Juli in Kopenhagen in die 109. Auflage gestarteten deutschen Fahrern war die Tour für Lennard Kämna (Wedel/Bora-hansgrohe) und Max Walscheid (Neuwied/Cofidis) nach der 15. Etappe vorzeitig beendet.

Grund für viele Ausfälle waren häufig Verletzungen infolge von Stürzen, aber vor allem auch das Coronavirus. Die meisten Ausfälle hatte AG2R Citröen zu beklagen. Die französische Equipe brachte nur drei von acht Fahrern ins Ziel.

Von den ausfallreichsten Frankreich-Rundfahrten war die Tour aber weit entfernt. 1913 schieden 114 von 140 Fahrern aus, 1918 erreichten 118 von 162 Startern das Ziel nicht. Den höchsten Wert der "Neuzeit" gab es 1998, als sich bei der Skandal-Tour rund um die Festina-Affäre 92 von 189 Teilnehmern vorzeitig verabschiedeten. - Die Ausfälle der 109. Tour de France (angegeben die jeweils letzte bestrittene Etappe):

5. Etappe: Jack Haig (Australien/Bahrain Victorious), Michael Gogl (Österreich/Alpecin-Deceuninck), Daniel Oss (Italien/TotalEnergies)

6. Etappe: Alex Kirsch (Luxemburg/Trek-Segafredo)

7. Etappe: Geoffrey Bouchard (Frankreich/AG2R-Citroen), Vegard Stake Laengen (Norwegen/UAE Team Emirates)

8. Etappe: Kevin Vermaerke (USA/DSM), Gianni Moscon (Italien/Astana Qazaqstan), Guillaume Martin (Frankreich/Cofidis), Kasper Asgreen (Dänemark/Quick Step Alpha Vinyl), Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Portugal/EF Education-EasyPost)

9. Etappe: Ben O'Connor (Australien/AG2R Citröen), Luke Durbridge (Australien/BikeExchange-Jayco), Alexis Vuillermoz (Frankreich/TotalEnergies), George Bennett (Neuseeland/UAE Team Emirates)

10. Etappe: Mathieu van der Poel (Niederlande/Team Alpecin-Fenix), Oliver Naesen (Belgien/AG2R Citröen)

12. Etappe: Warren Barguil (Frankreich/Arkea-Samsic)

13. Etappe: Victor Lafay (Frankreich/Cofidis)

14. Etappe: Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma), Magnus Cort Nielsen (Dänemark/EF Education-EasyPost), Simon Clarke (Australien/Israel-Premier Tech), Steven Kruijswijk (Niederlande/Jumbo-Visma)

15. Etappe: Jakob Fuglsang (Dänemark/Israel-Premier Tech), Michael Morkov (Dänemark/Quick Step Alpha Vinyl), Lennard Kämna (Wedel/Bora-hansgrohe), Aurelien Paret-Peintre, Mikael Cherel (beide Frankreich/AG2R Citröen), Max Walscheid (Neuwied/Cofidis)

16. Etappe: Marc Soler (Spanien/UAE Team Emirates), Rafal Majka (Polen/UAE Team Emirates), Tim Wellens (Belgien/Lotto-Soudal), Fabio Felline (Italien/Astana Qazaqstan)

17. Etappe: Imanol Erviti (Spanien/Movistar), Damiano Caruso (Italien/Bahrain Victorious), Chris Froome (Großbritannien/Israel-Premier Tech)

18. Etappe: Enric Mas (Spanien/Movistar)

19. Etappe: Nathan Van Hooydonck (Belgien/Jumbo-Visma)

20. Etappe: Michael Woods (Kanada/Israel-Premier Tech), Guillaume Boivin (Kanada/ Israel-Premier Tech), Gorka Izagirre (Spanien/Movistar)