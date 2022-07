Le Bourg-d'Oisans (SID) - Die 109. Tour de France hat ihren nächsten Aussteiger. Der ehemalige französische Meister Warren Barguil vom Team Arkea-Samsic wurde am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet und musste vor der 13. Etappe aufgeben. Barguil war außerdem auf der zwölften Etappe am Donnerstag bei der Abfahrt von Croix-de-Fer gestürzt und hatte sich dabei an der rechten Schulter verletzt. In der Gesamtwertung lag er mit 42 Minuten Rückstand auf das Gelbe Trikot auf Platz 24.

Bei der 13. Tour-Etappe am Freitag gehen damit noch 158 der ursprünglich gestarteten 176 Fahrer an den Start. Alle Deutschen sind weiterhin dabei.

Die Ausfälle der 109. Tour de France (angegeben die jeweils letzte bestrittene Etappe):

5. Etappe: Jack Haig (Australien/Bahrain Victorious), Michael Gogl (Österreich/Alpecin-Deceuninck), Daniel Oss (Italien/TotalEnergies)

6. Etappe: Alex Kirsch (Luxemburg/Trek-Segafredo)

7. Etappe: Geoffrey Bouchard (Frankreich/AG2R-Citroen), Vegard Stake Laengen (Norwegen/UAE Team Emirates)

8. Etappe: Kevin Vermaerke (USA/DSM), Gianni Moscon (Italien/Astana Qazaqstan, Guillaume Martin (Frankreich/Cofidis), Kasper Asgreen (Dänemark/Quick Step Alpha Vinyl), Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Portugal/EF Eduacation-EasyPost)

9. Etappe: Ben O'Connor (Australien/AG2R Citröen), Luke Durbridge (Australien/BikeExchange-Jayco), Alexis Vuillermoz (Frankreich/TotalEnergies), George Bennett (Neuseeland/UAE Team Emirates)

10. Etappe: Mathieu van der Poel (Niederlande/Team Alpecin-Fenix), Oliver Naesen (Belgien/AG2R Citröen)

12. Etappe: Warren Barguil (Frankreich/Arkea-Samsic)