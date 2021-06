Landerneau (SID) - Ein leichtsinniger Fan hat beim Auftakt der 108. Tour de France den deutschen Radprofi Tony Martin zu Fall gebracht und das Rennen von Jasha Sütterlin vorzeitig beendet. Rund 45 km vor dem Ziel der ersten Etappe in Landerneau hielt der Zuschauer am Straßenrand ein Schild in die Höhe, bemerkte das heraneilende Peloton aber nicht. Martin konnte bei hoher Geschwindigkeit nicht mehr ausweichen.

Der Sturz des viermaligen Zeitfahr-Weltmeisters vom Team Jumbo-Visma löste eine Kettenreaktion und Chaos aus, fast das gesamte Feld ging zu Boden. Einige Fahrer, darunter neben Martin auch der deutsche Profi Sütterlin (DSM), wurden medizinisch betreut. Der Freiburger musste das Rennen verletzungsbedingt aufgeben. Martin stieg wieder aufs Rad, hatte aber große Schürfwunden an Armen und Beinen.