Nîmes (SID) - Nils Politt hat am Donnerstag in Nimes für den 91. Etappensieg eines Deutschen in der Geschichte der Tour de France geholt. Zuletzt hatte sein heutiger Bora-hansgrohe-Teamkollege Lennard Kämna 2020 in Villard-de-Lans gewonnen.

Deutscher Rekordsieger ist Marcel Kittel, der zwischen 2013 und 2017 14 Etappen für sich entscheiden konnte. Insgesamt 27 deutsche Fahrer tauchen in der Siegerliste der Frankreich-Rundfahrt auf. - Die deutschen Etappensieger (27/91 Siege):

14 Marcel Kittel: 2013/4, 2014/4, 2016/1, 2017/5

12 Erik Zabel: 1995/2, 1996/2, 1997/3, 2000/1, 2001/3, 2002/1

11 Andre Greipel: 2011/1, 2012/3, 2013/1, 2014/1, 2015/4, 2016/1

8 Rudi Altig: 1962/3, 1964/1, 1966/3, 1969/1

7 Jan Ullrich: 1996/1, 1997/2, 1998/3, 2003/1

6 Didi Thurau: 1977/5, 1979/1

5 Tony Martin 2011/1, 2013/1, 2014/2, 2015/1

3 Olaf Ludwig: 1990/1, 1992/1, 1993/1

2 Jens Voigt: 2001/1, 2006/1

2 Rolf Gölz: 1987/1, 1988/1

2 Klaus Peter Thaler: 1977/1, 1978/1

2 Rolf Wolfshohl: 1967/1, 1970/1

2 Otto Weckerling: 1937/1, 1938/1

2 Erich Bautz: 1937/2

1 Nils Politt 2021/1

1 Lennard Kämna 2020/1

1 John Degenkolb 2018/1

1 Simon Geschke 2015/1

1 Heinrich Haussler: 2009/1

1 Marcus Burghardt: 2008/1

1 Linus Gerdemann: 2007/1

1 Matthias Kessler: 2006/1

1 Marcel Wüst: 2000/1

1 Jens Heppner: 1998/1

1 Willi Oberbeck: 1938/1

1 Heinz Wengler: 1937/1

1 Kurt Stöpel: 1932/1

* Die Etappensiege von Stefan Schumacher (2008/2) wurden von Tour-Veranstalter ASO annulliert und werden in dieser Übersicht nicht mitgezählt.