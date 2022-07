Megeve - Die zehnte Etappe der Tour de France ist unterbrochen worden. Rund 37 km vor dem Ziel in Megeve wurde wegen eines Protests auf der Straße das Rennen neutralisiert. Mehrere Personen blockierten die Straße und zündeten unter anderem bengalische Feuer.

Bei den Protestierenden handelt es sich um neun Personen der Umweltschutzbewegung "Derniere Generation", die sich unter anderem gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt.

Alle Fahrer wurden von der Rennleitung zum Anhalten gebracht. Die Etappe wurde wenig später mit den zuvor bestehenden zeitlichen Abständen fortgesetzt. Der deutsche Lennard Kämna befand sich vor der Unterbrechung in aussichtsreicher Position in einer Spitzengruppe, verpasste allerdings am Ende das gelbe Trikot um elf Sekunden.

