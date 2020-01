Melbourne - Radprofi Simon Geschke hat auf der zweiten Etappe der Tour Down Under in Australien bei der Sprintankunft nur knapp ein Top-10-Ergebnis verpasst. Beim Sieg von Lokalmatador Caleb Ewan (Lotto Soudal) wurde der Berliner vom CCC-Team Elfter.

Ewan setzte sich auf dem Teilstück über 135,8 km nach 3:27:31 Stunden vor dem Südafrikaner Daryl Impey (Mitchelton-Scott) durch, der die Rundfahrt 2018 und 2019 gewonnen hatte.

Ewan liegt nun auch in der Gesamtwertung vorn, bester Deutscher ist Geschke auf Rang 19. Die dritte Etappe in Südaustralien führt am Donnerstag über 131 km von Unley nach Paracombe.

