Köln (SID) - Der dänische Radsport-Star Jonas Vingegaard steigt rund zwei Monate nach seinem Sieg bei der Tour de France wieder ins Renngeschehen ein. Der 25-Jährige wird nach Angaben seines Teams Jumbo-Visma ab Dienstag an der sechstägigen Kroatien-Rundfahrt teilnehmen.

Vingegaard hatte seit seinem Triumph in Frankreich Ende Juli kein Rennen mehr bestritten und neben der Dänemark-Tour auch auf die WM im australischen Wollongong verzichtet. "Ich verstehe, dass die Fans Jonas sehen wollen, aber er hatte nach der Tour eine sehr harte Zeit", sagte sein Sportdirektor Frans Maassen zuletzt.

In Kroatien dürfte der Brite Geraint Thomas der Hauptkonkurrent von Vingegaard sein. Der Tour-Sieger von 2018 und Dritte der jüngsten Auflage vom Team Ineos Grenadiers war nicht für die WM nominiert worden. Die Kroatien-Rundfahrt beginnt in Osijek und endet am Sonntag in Zagreb.