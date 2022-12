Paris (SID) - Kopenhagen, Bilbao - und nun Florenz: Die Tour de France startet im kommenden Jahr zum dritten Mal nacheinander im Ausland und wird ihren Grand Depart erstmals in Italien absolvieren. Insgesamt sind drei Etappen in Italien geplant.

Drei Wochen nach dem Start am 29. Juni 2024 endet die 111. Auflage des wichtigsten Radrennens der Welt zum ersten Mal seit 1905 nicht in Paris. Wegen der Olympischen Sommerspiele findet am Schlusstag der Rundfahrt ein Einzelzeitfahren in Nizza statt.

"Die Tour ist in allen Ländern gestartet, die an Frankreich angrenzen. Sie ist sogar sechs Mal in den Niederlanden gestartet, die keine gemeinsame Grenze mit Frankreich haben. Aber aus Italien ist sie noch nie gestartet. Es gibt eine Art Unstimmigkeit, die nun aufgehoben wird", erklärte Tour-Direktor Christian Prudhomme.