Köln (SID) - Lothar Claesges, 1964 in Tokio Olympiasieger im Bahnvierer, ist im Alter von 79 Jahren in seiner Heimatstadt Krefeld gestorben. Das gab der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Dienstag bekannt.

Claesges triumphierte in Japan mit Karl Link, Karl-Heinz Henrichs und Ernst Streng. Zudem wurde er 1962 und 1964 mit dem Bahnvierer unter Bundestrainer Gustav Kilian Weltmeister. Claesges beendete 1966 seine sportliche Laufbahn, nachdem er bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden war.