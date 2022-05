Aprica (SID) - Der tschechische Radprofi Jan Hirt (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) hat das 16. Teilstück des Giro d'Italia gewonnen. Auf der Königsetappe über 5250 Höhenmeter von Salo nach Aprica setzte sich der 31-Jährige mit sieben Sekunden Vorsprung auf den Niederländer Thymen Arensman (Team DSM) durch. Der Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) verteidigte das Rosa Trikot des Gesamtführenden, sein Vorsprung auf den Australier Jai Hindley (Bora-hansgrohe) beträgt jedoch nur noch drei Sekunden.

Bester Deutscher wurde Lennard Kämna als Siebter (+1:38). Der 25-Jährige zeigte erneut eine starke Leistung und war über das gesamte Rennen Teil der Spitzengruppe. Vor dem letzten Anstieg gelang es ihm sogar, einen Vorsprung von 50 Sekunden heraus zu fahren, diesen konnte er jedoch nicht halten.

Sein Teamkollege Emanuel Buchmann musste unterdessen im Kampf um eine Top-10-Platzierung einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Der 29 Jahre alte Ravensburger fiel beim letzten Anstieg aus der Favoritengruppe zurück und fiel im Gesamtklassement auf den achten Platz (+4:45) zurück, darf sich jedoch weiterhin Hoffnungen auf die erste deutsche Top-10-Platzierung beim Giro seit 1983 machen.

Am Mittwoch steht bereits die nächste von insgesamt noch drei zu bewältigenden Bergetappen an. Auf der 165 km langen Strecke von Ponte di Legno nach Lavarone warten 3730 Höhenmeter auf die Fahrer. Die Rundfahrt endet am 29. Mai in Verona.