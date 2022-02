Köln (SID) - Der deutsche Radprofi Max Kanter (Cottbus) hat auf der fünften Etappe der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Top-10-Ergebnis geholt. Der 24-Jährige vom Team Movistar wurde nach 182 km von Ra's el Chaima Corniche nach Al Mardschan Neunter.

Der Belgier Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) gewann am Donnerstag nach 4:17:05 Stunden vor Olav Kooij (Niederlande/Jumbo-Visma) und Sam Bennett (Irland/Bora-hansgrohe). In der Gesamtwertung führt weiter der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates), der am Mittwoch seinen ersten Saisonsieg gefeiert hatte.

Pogacar hatte die UAE Tour im Vorjahr gewonnen. Die vierte Auflage der Rundfahrt endet am Samstag nach sieben Etappen.