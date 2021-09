Paris (SID) - Die Ausgabe des Kopfsteinpflaster-Klassikers Paris-Roubaix im kommenden Jahr wird wegen der anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich um eine Woche nach hinten verschoben. Das teilte der Veranstalter ASO am Mittwoch mit. Demnach wird die "Königin der Klassiker" statt am 10. nun am 17. April ausgetragen. Dafür soll am 10. April das Amstel Gold Race, eines von drei Rennen der Ardennen-Trilogie, stattfinden.

"Diese Lösung wurde dank der Zusammenarbeit und der Vermittlung von Leo van Vliet, dem Direktor des Amstel Gold Race, und dem Internationalen Radsportverband (UCI) gefunden", sagte Tour-Chef Christian Prudhomme.

2020 fiel Paris-Roubaix wegen der Corona-Pandemie aus, in diesem Jahr wurde der Klassiker aus diesem Grund vom angestammten Frühjahrs-Termin auf den 3. Oktober verlegt. Bei der letzten Ausgabe in Roubaix 2019 hatte der Kölner Nils Politt im Finale einer Zweiergruppe gegen den belgischen Ex-Weltmeister Philippe Gilbert das Nachsehen.