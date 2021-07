Berlin (SID) - Nach schweren Regenfällen in der Nacht ist die traditionsreiche Bob- und Rodelbahn am Königssee offenbar stark beschädigt. Die beiden deutschen Top-Rodler Felix Loch und Natalie Geisenberger äußerten sich auf ihren Social-Media-Kanälen bestürzt über die Schäden an ihrer Heimbahn.

"Es tut unendlich weh", schrieb Loch am Sonntag auf Instagram unter ein Foto, das die Trümmer der Bahn im Berchtesgadener Land zeigt: "Mein Herz ist gebrochen. Hoffentlich ist jeder okay und gesund." Auch Geisenberger postete ein Foto in ihrer Instagramstory: "Keine Worte! Es ist so traurig."

Auf den Fotos, die der Weltverband FIL auf Facebook veröffentlichte, sind Teile der Bahn zu sehen, die schwer demoliert und von Schlamm bedeckt sind. Das genaue Ausmaß und die Folgen der Zerstörung bleiben abzuwarten.

"Nach schwerem durchgängigen Regen und Schlammlawinen in der Nacht ist die Lotto Bayern Eisarena Königssee schwer beschädigt", schrieb der Verband unter die Fotos: "Wir wünschen allen Einwohnern und Freunden in Berchtesgaden-Königssee nur das Beste und hoffen, dass der Regen bald aufhören wird."