Köln (SID) - Eine der erfolgreichsten Rodlerinnen der deutschen Sportgeschichte feiert runden Geburtstag: Silke Kraushaar-Pielach wird am Samstag 50 Jahre alt. Die Oberhoferin gewann in ihrer Karriere einen kompletten olympischen Medaillensatz, gekrönt mit dem Titel im Einsitzer 1998 im japanischen Nagano.

Kraushaar-Pielach, die seit ihrer Hochzeit im Sommer 2006 ihren Doppelnamen trägt, holte zudem vier Titel bei Welt- sowie sechs bei Europameisterschaften. Über viele Jahre lieferte sich die gebürtige Sonnebergerin mit der zweimaligen Olympiasiegerin Sylke Otto spannende Duelle.

Ihr letztes Rennen bestritt "Krausi" am 16. Februar 2008, am Ende ihrer Karriere standen 36 Weltcupsiege sowie fünf Triumphe im Gesamtweltcup in ihrer Vita. Mit 33 Einzelerfolgen trug Kraushaar-Pielach den Löwenanteil zur historischen Siegesserie der deutschen Rodlerinnen bei, die zwischen 1998 und 2011 insgesamt 105 Rennen nacheinander gewonnen hatten.