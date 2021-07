Winterberg (SID) - Nach den schweren Unwetter-Schäden am traditionsreichen Eiskanal am Königssee wird der Rodel-Weltcup am 1./2. Januar in Winterberg stattfinden. Das beschloss die Exekutive des Internationalen Rennrodelverbandes FIL. Die Schlammlawinen in Bayern hatten die weltweit älteste Kunsteisbahn zerstört. Der Betrieb ist für mindestens ein Jahr unmöglich.