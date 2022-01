Winterberg (SID) - Rennrodler Johannes Ludwig (Oberhof) hat im neuen Jahr nahtlos an seine starke Form angeknüpft und den vierten Saisonsieg eingefahren. Der Olympia-Dritte setzte sich am Neujahrestag beim Weltcup in Winterberg vor Sprint-Weltmeister Nico Gleirscher aus Österreich (+0,068 Sekunden) und dessen Landsmann Wolfgang Kindl (+0,181) durch.

Für Ludwig, der den Gesamtweltcup weiter souverän anführt, war es bereits die siebte Podestplatzierung im olympischen Winter. Felix Loch (Berchtesgaden) kam im ersten Rennen nach überstandener Corona-Infektion auf den sechsten Platz (+0,307).

Chris Eißler (Zwickau) fiel im zweiten Durchgang vom fünften außerdem noch auf den zwölften Platz zurück (+0,500). Max Langenhan (Friedrichroda) wurde Zehnter (+0,499), Moritz Bollmann (Sonneberg/Schalkau) belegte den 22. Rang (+0,873).

Bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) stehen noch drei Weltcup-Stationen im Rennkalender. Am kommenden Wochenende reist der Tross zunächst ins lettische Sigulda (8./9. Januar), ehe in Oberhof (15./16. Januar) ein weiteres Heimrennen stattfindet. Die Generalprobe für Olympia erfolgt in St. Moritz in der Schweiz (22./23. Januar).