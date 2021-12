Köln (SID) - Die deutschen Rodlerinnen nähern sich knapp zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Peking ihrer Topform. Eine Woche nach dem Doppelerfolg in Sotschi fuhren Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal/+0,293 Sekunden) und Sportsoldatin Anna Berreiter (Berchtesgaden/0,585) in Altenberg auf die Plätze zwei und drei. Den zweiten Weltcupsieg ihrer Karriere sicherte sich die Österreicherin Madeleine Egle.

Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach/+0,761), die im vergangenen Jahr erstmals Mutter geworden war, komplettierte das starke deutsche Ergebnis auf Platz vier. Vergangenes Wochenende hatte sie nach einem verkorksten Saisonstart erstmals auf dem Podest gestanden. Dajana Eitberger (Ilmenau) verpatzte wie bereits in der Vorwoche ihren ersten Durchgang, rettete sich aber erneut auf Rang neun mit über einer Sekunde Rückstand.

Bis zu den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) stehen insgesamt neun Weltcup-Stationen im Rennkalender. Altenberg war der vierte Weltcup der Saison.