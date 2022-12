Köln (SID) - Rennrodlerin Dajana Eitberger wird zur kommenden Saison vom Einsitzer in den Doppelsitzer wechseln. Das bestätigte die Olympia-Zweite von 2018 dem Münchner Merkur/tz. "Ich befinde mich auf einer Art Abschiedstournee", sagte Eitberger, die in der ab 2026 olympischen Kategorie "ihre eigene Geschichte schreiben" will.

Eitberger (Ilmenau) hatte erst am vergangenen Wochenende in Park City den deutschen Rodlerinnen den ersten Sieg des Winters beschert und damit erstmals seit zwei Jahren wieder ganz oben auf dem Podest gestanden. Für die 31-Jährige stehen damit nur noch sechs Weltcups im Einzel an, dazu die WM auf ihrer Heimbahn in Oberhof (27. bis 29. Januar).

Gemeinsam mit der jungen Berchtesgadenerin Saskia Schirmer wird sie dann ab der neuen Saison im Doppelsitzer in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo starten.