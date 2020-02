Köln - Die deutschen Rodel-Doppelsitzer haben bereits vor dem Start des Heimweltcups in Winterberg für Aufsehen gesorgt. Das gesamte deutsche Team kündigte am späten Donnerstagabend via Facebook an, die Wettkämpfe auf der Kunsteisbahn im Sauerland zu boykottieren. Grund dafür sind Sicherheitsbedenken. Damit muss das deutsche Publikum auf die frisch gekürten Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken, die WM-Dritten Tobias Wendl/Tobias Arlt sowie die Lokalmatadoren Robin Geueke/David Gamm verzichten.

Eggert/Benecken und Wendl/Arlt werden trotz des Boykotts den Sieg im Gesamtweltcup aufgrund ihres enormen Vorsprungs in der kommenden Woche beim Weltcupfinale am Königssee wohl unter sich ausmachen.

Kunsteisbahn mit Risiko

"Für uns Doppelpiloten birgt der schlechte Eisausbau der Kunsteisbahn ein extrem hohes und somit unkalkulierbares Risiko, welchem wir uns nicht aussetzen möchten", begründeten Wendl/Arlt ihre Entscheidung: "Die letzten Trainingstage brachten leider einige zum Teil schwerwiegende Verletzungen unserer Rodelkollegen hervor, sodass es uns trotz mehrfacher Versuche zu riskant war, Trainingsläufe zu absolvieren."

Ihre ewigen Rivalen Eggert/Benecken fügten hinzu: "Gewinnen - das ist es, was wir wollen. Aber nicht um jeden Preis", schrieben sie unter ein Video, dass sie bei einem kapitalen Trainingssturz zeigt. Die beiden blieben anders als unter anderem der Russe Stepan Fedorow, der einen Beinbruch erlitt, unverletzt.

Auch die Österreicher kündigten am Freitag einen Boykott an, die deutschen Einsitzer wollen sich noch eingehend beraten. Durch den Rückzug der Doppelsitzer wird am Sonntag definitiv auch keine deutsche Teamstaffel an den Start gehen, der Sieg im Gesamtweltcup dürfte damit für die deutsche Staffel dahin sein.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart.Erhältlich im App-Store für Apple und Android.