Köln (SID) - Die deutsche 15er-Rugby-Nationalmannschaft spielt in der kommenden Saison in der Europe Championship und darf sich wieder mit den besten Teams messen. Wie der Verband am Mittwoch bekannt gab, rückt Deutschland für das ausgeschlossene russische Team ins Oberhaus nach. Deutschland hatte den sportlichen Aufstieg in die künftig acht europäische Mannschaften umfassende Championship knapp verpasst.

"Das wird natürlich eine große Herausforderung für unser vergleichsweise junges und auf diesem hohen Level noch unerfahrenes Team, aber wir müssen diese Chance nutzen, wenn sie uns denn jetzt geboten wird", sagte Nationaltrainer Mark Kuhlmann.

Die ersten Gruppenspiele der zweijährigen Spielzeit finden im Februar und März 2023 statt.